Nella mattinata odierna, gli organi competenti hanno notificato a Pallacanestro Cantù il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Varese per la gara di campionato tra Acqua S.Bernardo e Openjobmetis, in programma al “PalaBancoDesio” domenica 8 dicembre alle 17.

I residenti a Varese non potranno assistere alla partita

Pertanto, Pallacanestro Cantù ha bloccato la vendita online dei biglietti, invitando tutti i tifosi a mostrare un documento d’identità al momento dell’acquisto nei punti vendita autorizzati Vivaticket e al Basket Point di via Dante 6, a Cantù. Infine, i tifosi varesini già in possesso del biglietto possono chiedere il rimborso a Pallacanestro Cantù contattando il seguente indirizzo mail: info@pallacanestrocantu.com.

Info giorni e orari biglietteria

Di seguito i giorni e gli orari della biglietteria del Basket Point: da martedì a sabato dalle 09:30 alle ore 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Domenica chiuso. Il giorno della partita, invece, le casse del “PalaDesio” apriranno due ore prima dell’incontro (15:00).

Punti vendita autorizzati Vivaticket

Bar Gallo – Via B. Oriani 45, Seregno (MB);

Box Office Libri e Musica c/o la Feltrinelli –Via Italia 41, Monza (MB);

Coop Desio – Via Borghetto 75, Desio (MB) SOLO CON TESSERA SOCI COOP;

Coop Cantu – Via Lombardia, 68, Cantù (CO) SOLO CON TESSERA SOCI COOP;

Lorbea – Via G. Songia 10/30, Mariano Comense (CO);

SLOOP VIAGGI – Corso Milano 6, Bovisio Masciago (MB);

Renata Music di Morselli & C. –Via Collegio dei Dottori 5, Como (CO).