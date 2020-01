È Wes Clark il miglior giocatore del derby numero 168 tra Pallacanestro Cantù e Olimpia Milano. A decretarlo, i tifosi canturini che, dopo la strepitosa vittoria esterna al “Mediolanum Forum” di Assago (che mancava da sette lunghi anni), hanno votato in massa l’esterno statunitense della S.Bernardo-Cinelandia. Il 25enne di Detroit ha chiuso da top scorer il big match della diciassettesima giornata di LBA, autore di 21 punti insieme al veterano di Milano, Luis Scola, i cui punti però non sono bastati a coach Ettore Messina per evitare la sesta sconfitta in campionato.

Pallacanestro Cantù Wes Clark non si ferma più

In 30’, il numero dieci in maglia biancoverde ha aggiunto anche 3 assist, tirando con il 47% dal campo, figlio di un 5/12 da due e di un 2/3 da oltre l’arco. Delle due triple spicca sicuramente il ”missile” scagliato da prima della metà campo nel corso del quarto periodo, quando Cantù, sotto di cinque (71-66) a sei minuti dalla fine, ha iniziato a porre le basi per la vittoria. Un canestro, arrivato sulla sirena dei 24’’, assurdo quanto fondamentale, che ha dato il là alla rimonta canturina. Dopo un avvio positivo ma forse un po’ altalenante, Clark ha poi saputo spiccare il volo a suon di prestazioni convincenti: nelle ultime cinque partite di campionato, il talento americano viaggia a 21.8 punti, 2.4 rimbalzi e 3.4 assist di media, in meno di 28’ di impiego. Numeri notevolissimi, come la percentuale da oltre l’arco sempre nelle ultime

cinque sfide: 52.2%, con 12 triple a segno su 23 tentate. Una percentuale incredibile se paragonata a quella delle prime dodici giornate che non arrivava neppure al 24% da tre, con 11 triple realizzate su 47 tentativi. Adesso Clark – votato dai tifosi canturini con il 73% delle preferenze contro il 27% andato a Jason Burnell – viaggia a 13.9 punti a partita, 3.8 rimbalzi e 3.6 assist, con 12.9 di valutazione individuale di media. Clark ha stravinto il tradizionale sondaggio social di Pallacanestro Cantù, ricevendo oltre 1500 voti tra Facebook e Instagram, sui quasi 2100 totali.