Pallacanestro lariana appuntamento da non perdere nel prossimo weekend.

Pallacanestro lariana in campo il Trofeo Augusto Corti aperto a tutti

Si annuncia una festa importante e imperdibile per la pallacanestro lariana quella che andrà in scena ad Albavilla nel weekend del 1 e 2 giugno. Il Basket Albavilla infatti ha organizzato per celebrare il suo 65° anno di attività la festa di fine stagione che prevede nel weekend la disputa del Trofeo Augusto Corti sul campo dell’Oratorio di Albavilla in via Patrizi (in caso di maltempo il torneo si giocherà presso la palestra Comunale). In campo le categorie Aquilotti (nati nel 2008-09), Under13 (nati nel 2006-07), Under15 (nati nel 2004-05), over 18 tesserati e over18 non tesserati.

Questo il programma dell’evento

Sabato 1 giugno

Ore 17: apertura festa e inizio torneo

Domenica 2 giugno

Ore 10 riapertura torneo

Ore 10.30 Scoiattoli Time con i nati 2010-11

Ore 12 Benedizione di Don Paolo

Ore 14.30 Microbasket time con i nati under 2012

Ore 17 Estrazione sottoscrizioni a premi

Ore 17.30 Finali del Trofeo e chiusura del Torneo.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi sul sito ufficiale: www.albavillabasket.com oppure info@albavillabasket.com

