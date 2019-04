La situazione della Pallanuoto Como dopo il 13° turno di serie B Maschile.

Pallanuoto Como i comaschi domano la Mestrina per 8-7 a Muggiò

Pasqua serena per la Pallanuoto Como che infila il secondo successo di fila pesantissimo battendo nel weekend la Mestrina per 8-7. Una vittoria fondamentale costruita nel primo quarto giocato bene dal team di casa che ha chiuso avanti 3-0. Lariani sempre avanti e bravi a resistere nel finale alla rimonta del team veneto. Como tornerà in vasca dopo Pasqua ospite a San Donato della capolista Metanopoli sabato 27 aprile.

Il tabellino Pall. Como-Mestrina 8-7

Parziali: 3-0, 0-1, 2-2, 3-4

Pall. Como: De Nicola, Crivellin, Riccioli, Maresca, Tedeschi 1, Uliassi, Colombara, Dato, Osigliani, Arnaboldi, Genoni 2, Barzon 5, Galfetti. All. Kiss.

Mestrina: Negro, D’Agaro, Labruna 2, Cafiero, Argenti, Minto, Scarpa, Alessandrelli 1, Chiriatti 2, Rivola 1, Moro 1, JankoviAlbide.

All. E. Mammarella.

Arbitro: Tornese.

Risultati del 13° turno girone 2

Sabato 13 aprile Como-Mestrina 8-7, Promogest-Bergamo 10-7, Modena-Reggiana 5-6, Monza-Metanopoli 3-15, Varese-Cus Geas Milano 11-5.

Classifica girone 2

Metanopoli 39; Varese 27; Bergamo 20; Cus Geas Milano, Modena, Monza 19; Como 15; Reggiana 13; Mestrina 10; Promogest 7.

Programma del 13° turno girone 2

Sabato 27 aprile; Promogest-Modena, Reggiana-Varese, Cus Geas Milano-Monza, Bologna-Mestrina, Metanopoli-Como (ore 20).

