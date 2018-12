Domenica 2 dicembre alla piscina Faustina di Lodi si è disputata la seconda partita del campionato PNI categoria ragazzi U14 serie C tra i ragazzi della SNEF ERBA ed i portacolori della PN BARZANO’ GREEN, conquistando la seconda vittoria.

Pallanuoto Under 14: la gara tra Snef Erba e Barzanò

Giocatori SNEF ERBA: Viganò E.(2), De Marinis C.(3), Malaguti J. (5), Andreani M.(C), Noseda L.(6), Taborelli G.(9), Aroffu A.(11), Iannazzo V.(12), Gatti A.(13), Di Costanza P.(15). PN BARZANO’ GREEN: Fusco A.(1), Micale F.(20), Manzini D.(21), Zappa F.(27), Corallo N.(31), Colalongo L.(32), Anzolin A.(34), Brivio N.(35), Piazza T.(37), Colombo L.(38), Muscetti S. (39), Comi M.(C). La partita è stata molto combattuta, sin dal primo tempo si è visto un buon equilibrio tra le due squadre, in quanto sono state realizzate una rete per parte: Taborelli(SNEF) e Colalongo (BARZANO’). Il secondo tempo è finito con un parziale di 2 goal a 1. Per la SNEF ha segnato entrambi i gol Aroffu, mentre Micale per Barzanò con parziale di 3-2.

Dopo il cambio campo il terzo tempo ha visto aumentare il vantaggio della SNEF che, nonostante un rigore assegnato contro e non convalidato, con Gatti e De Marinis ha messo a segno due goal fondamentali per la vittoria, infatti il parziale del punteggio è arrivato a 5-2. L’ultimo quarto è tornata più equilibrio e a causa di un altro rigore contro la SNEF, questa volta realizzato e convalidato, il parziale ha visto infatti 2 goal per parte 2 per Taborelli(SNEF) e 2 per Colalongo (BARZANO’). La squadra ha confezionato azioni di pregevole fattura tra cui una in particolare con una clamorosa traversa colpita dall’atleta Andreani Matilde, apprezzata anche dai tecnici a piano vasca.

La partita ha visto il punteggio finale 7-4 ha visto sorridere la squadra della SNEF ERBA. Da sottolineare la prestazione di tutta la squadra che è riuscita però a sopravanzare le difficoltà, causate dalle disattenzioni, e a portare a casa lo stesso la vittoria. Nella classifica della serie C della categoria U14 dopo 2 partite, disputate da tutte le società, la nostra squadra è in cima insieme alla SAN CARLO SPORT BLU entrambe con 6 punti. Da segnalare anche il piazzamento ai primi posti anche di Taborelli nella classifica marcatori con ben 6 goal in solo 2 partite.