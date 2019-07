Pallavolo lariana news dal Comitato Fipav di Como.

Pallavolo lariana prossimamente al via due corsi allenatori

Tempo di estate ma non di vacanza per la pallavolo lariana. Il Comitato di Como Fipav infatti ha diramato alcune notizie importanti in merito all’elenco aggiornato delle squadre femminili iscritte ai campionati di Prima e Seconda Divisione e ad alcuni cosri allenatori che si svolgeranno sul nostro territorio prossimamente.

Elenco squadre Prima Divisione femminile

1 033 G.S. Rasta’ A.s.d.; 2 112 Pallavolo Arosio; 3 231 G.S. Montesolaro; 4 261 Volley Cadorago; 5 060 Valbreggia Volley; 6 074 Pizzeria Al Pesce Vela GSP Erba; 7 199 Polisportiva Intercomunale; 8 232 Volley Cdg Erba; 9 120 C.s. Alba; 10 081 Pool Volley Alta Brianza; 11 064 Pallavolo Olgiate; 12 192 Gruppo Sportivo Carimate; 13 201 Doria Seride Portichetto; 14 102 Olimpia Volley.

Elenco squadre Seconda Divisione femminile

1 148 Marbi Uggiate; 2 149 Pol. Montorfano 1981; 3 036 Virtus Cermenate; 4 287 Union Volley Mariano; 5 232 Volley Cdg Erba; 6 272 Ardor Volley Mariano; 7 253 Pizzeria Lucky Bregnano; 8 285 CSO San Carlo; 9 278 Como Volley – Ristorante Orologio; 10 060 Valbreggia Volley; 11 102 Olimpia Hazzard; 12 115 Pallavolo Cabiate; 13 256 Us Albatese Asd.

Prossimamente nuovi corsi allenatori in provincia

La Commissione Provinciale Allenatori ed il Centro di Qualificazione del Comitato Territoriale FIPAV di Como, organizzano per l’anno sportivo 2019/20 i seguenti corsi di qualificazione per allenatori.

– CORSO per ALLIEVO ALLENATORE (1°livello giovanile) da OTTOBRE 2019 a MAGGIO 2020 Numero di lezioni: 23 da 2 ore ciascuna. TERMINE PER LE ISCRIZIONI: Lunedì 30 SETTEMBRE 2019. Svolgimento al raggiungimento di numero 10 iscrizioni

– CORSO per ALLENATORE di PRIMO GRADO (2°livello giovanile) da OTTOBRE 2019 a MAGGIO 2020 Numero di lezioni: 31 da 2 ore ciascuna. TERMINE PER LE ISCRIZIONI: Lunedì 30 SETTEMBRE 2019. Svolgimento al raggiungimento di numero 10 iscrizioni

Con successiva comunicazione verranno indetti anche i corsi SMART COACH e SECONDO LIVELLO GIOVANILE (Posizione transitoria).

ISCRIZIONI

Gli interessati possono iscriversi vall’indirizzo email allenatori.como@federvolley.it,

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU