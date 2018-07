Pallavolo lariana quante news dalla Fipav.

Pallavolo pubblicate sul sito ufficiale anche le indicazioni per la prossima annata 2018/19

La Fipav Como ha pubblicato notizie importanti per la pallavolo lariana. Sono state infatti reso note sul sito ufficiale (http://www.fipav.como.it) nella sezione “Commissione Gare” le indizioni relative ai campionati di Divisione per la Stagione 2018/2019. Inoltre sono state inoltre pubblicate le classifiche ufficiali delle stagione sportiva 2017/19 che is è da poco conclusa e le norme e i contributi per la stagione 2018/2019. Le indizioni dei campionati giovanili 2018/2019 verranno pubblicate a breve.

Classifica Prima divisione femminile

1 Asd Pallavolo Turate ( promossa in serie D )

2 A.d. Pol. Azzurra

3 G.s.rasta’ A.s.d.

4 Volley Cadorago

5 Marbi Uggiate

Classifica Seconda Divisione femminile

1 Volley Longone 1987 ( promossa in 1° divisione )

2 Usd Cacciatori Delle Alpi ( promossa in 1° divisione )

3 C.S. Alba ( promossa in 1° divisione )

4 Olimpia Volley

5 Pallavolo Olgiate

Classifica Terza Divisione femminile

1 G.s. Montesolaro ( promossa in 2° divisione )

2 Bellagio ( promossa in 2° divisione )

3 Comense ( promossa in 2° divisione )

4 Pizzeria Lucky Bregnano

5 Gs Villa Guardia

Classifica Under18 femminile

1 Brenna Briacom (campione provinciale)

2 Volley Longone

3 Virtus Cermenate

4 Polisportiva Intercomunale

5 3m Autoscuola

Classifica Under16 femminile

1 Polisportiva Intercomunale Gialla (campione provinciale)

2 Brenna Briacom

3 Asd Pallavolo Turate

4 Valbreggia Volley

5 Como Volley – Orologio

Classifica Under14 femminile

1 Ardor Mariano (campione provinciale)

2 Polisportiva Intercomunale

3 Cantu’ San Paolo

4 G.s. Montesolaro

5 Asd Pallavolo Turate

Classifica Under13 femminile

1 Polisportiva Intercomunale (campione provinciale)

2 Pallavolo Arosio

3 Nuova Team

4 Autoviemme Como Volley

5 Ardor Mariano U13

Classifica Coppa Provinciale U13

1 Volley Perticato Asd (campione provinciale)

2 C.s. Alba

3 Lariointelvi

4 Valbreggia Volley

5 Polisportiva Intercomunale

Classifica Coppa Under13 misto

1 012 G.s. Junior Fino Mornasco (campione provinciale)

Classifica Under 13 Masch 3×3

1 Pool Libertas Verde campione rpovinciale

2 Valbreggia Volley Blu

3 Res Volley Verde

4 Gs Villa Guardia Rossa

5 Pool Libertas Bianca

