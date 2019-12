Pool Libertas Cantù batte per tre set a zero dall’US Pavia.

La cronaca della partita

Cantù parte con Fulvio Roncoroni in palleggio, Pietro Corti opposto, Emanuele Rizzi e Samuele Corti schiacciatori, Luca Pellegrinelli e Gabriele Maino centrali, Alex Arnaboldi libero. Cantù non parte benissimo e si trova subito sotto (4-2). I canturini battono in maniera discreta, ma sprecano troppo in attacco. Pavia prende fiducia e con un buon gioco al centro va avanti (11-8). Un ace ed è 13-9. Coach Bernasconi chiama time-out, e gli ospiti reagiscono impattando sul 15 pari con il turno al servizio di Maino. Altro mini-break di Pavia che va 18-15, ma questa volta Cantù reagisce immediatamente andando sul 19 pari e successivamente avanti (20-21). Con un muro di Rizzi e un attacco di Samuele Corti il set finisce 21-25 per il Pool Libertas.

Nel secondo si riparte con la formazione del primo set. Cantù prova a scappare, ma commette qualche errore di troppo a muro e in battuta. Pavia risponde colpo su colpo e si arriva al 10 pari. Break locale con un attacco al centro, ma i ragazzi canturini non mollano e raggiungono la parità al 14, per poi andare avanti con Pietro Corti in attacco dalla seconda linea (16-18). La partita è equilibrata fino al 19-20, quando la battuta di Samuele Corti e il muro al centro di Pellegrinelli portano gli ospiti sul 19-22. E’ il break decisivo, che permette ai ragazzi canturini di chiudere il set (22-25).

Nel terzo set sestetto confermato per il Pool Libertas. La partita rimane equilibrata, con le due squadre che giocano una buona pallavolo senza risparmiarsi e commettendo pochi errori. Si va in situazione di perfetta parità (5-5, 9-9). Pavia, con una buona battuta in salto, prova a scappare (10-12 e 13-15). Coach Bernasconi effettua il doppio cambio, entra Romanò su Pietro Corti e Borrozzino su Roncoroni. Nonostante un errore in attacco, Cantù reagisce bene e impatta sul 18 pari. Con un attacco di Rizzi e un muro di Maino gli ospiti vanno avanti (18-20). Pavia reagisce, ma Cantù non sbaglia più nulla e chiude set e partita con un ace di Romanò (21-25).

Il commento di coach Francesco Bernasconi

“Sono molto contento della prestazione, ma soprattutto del risultato. Stasera contava vincere, e l’abbiamo fatto nei migliore dei modi. Abbiamo sofferto un po’ a inizio gara, ma una volta recuperato il punteggio siamo stati bravi nei momenti decisivi a fare meglio dei nostri avversari. Abbiamo battuto bene mettendo in difficoltà la loro ricezione, ma soprattutto abbiamo espresso una buona pallavolo, dimostrando una buona capacità di gestione nei punti più importanti. Ottimo anche il contributo che hanno dato i ragazzi che sono entrati nel corso della gara. Siamo tornati alla vittoria, e questo è molto importante per la classifica, ma soprattutto per il morale dei ragazzi. In settimana stiamo lavorando bene e stiamo crescendo sia come gruppo che nelle individualità. Stasera mancava Filippo Roncoroni, assente per malattia, ma gli altri due schiacciatori, Rizzi e Corti, hanno tenuto molto bene il campo. Siamo sulla strada giusta, e il risultato di stasera ce lo conferma. Guardiamo avanti con fiducia consapevoli del nostro cammino. La nostra prossima gara sarà sabato 21 dicembre al Parini alle ore 17.00 contro Desio”.