La vittoriosa partita di domenica a Taviano ha portato al Pool Libertas l’aggancio alla Gioiella Gioia del Colle al quarto posto. La testa di staff e giocatori è però già rivolta al prossimo incontro, l’ultimo tra le mura amiche di questa regular season.

Pool Libertas domenica in campo contro Videx Grottazzolina

Domenica 24 marzo 2019 alle 18 al Parini di Cantù la quarta posizione in classifica dovrà essere difesa dall’assalto della Videx Grottazzolina dell’ex Sequeira. I marchigiani arrivano da una striscia aperta di 3 vittorie consecutive, e proveranno a non interromperla proprio in Brianza.

Coach Luciano Cominetti presenta così la sfida:

“La prossima partita, l’ultima in casa di stagione regolare, sarà una partita durissima. Grottazzolina è, infatti, un avversario di tutto rispetto il cui organico è stato rinforzato (con l’arrivo di Valdir Sequeira, ndr). Ognuno di noi dovrà portare in campo forze nuove, e a livello psicologico dovremo essere molto attenti. Loro cercheranno di portare a casa più punti possibili per raggiungere una posizione in classifica più alta, mentre il nostro obiettivo è quello di mantenere il quarto posto. Questi saranno, perciò, tre punti importantissimi che, dopo la bella trasferta di Taviano, non possiamo permetterci di buttare via proprio ora”.

La squadra avversaria

Coach Massimiliano Ortenzi schiera l’ex Gioia del Colle Manuele Marchiani in cabina di regia. L’opposto è il nazionale portoghese, ed ex canturino, Valdir Sequeira, approdato a fine gennaio nelle Marche. In banda troviamo il cubano Hiroshi Centelles Rosales, punto di riferimento per il gioco offensivo dei marchigiani, e il fermano Riccardo Vecchi. L’esperto Massimo Gaspari e Marco Cubito sono i centrali, e il libero è Roberto Romiti, proveniente dalla Ceramica Scarabeo GCF Roma vincitrice della Coppa Italia di A2 la scorsa stagione.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU