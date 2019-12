Secondo derby consecutivo per il Pool Libertas Cantù, che domenica 22 dicembre alle 18 presso il Centro Sportivo San Filippo di Brescia affronta i padroni di casa della Sarca Italia Chef Centrale. Un buon avvio di campionato per la squadra di Roberto Zambonardi, che nell’anticipo di sabato scorso ha espugnato il PalaBigi di Reggio Emilia vincendo 3-0 contro i padroni di casa della Conad, e riscattandosi da due sconfitte consecutive rimediate contro Peimar Calci e la capolista Sieco Service Ortona.

Nuova partita per il Pool Libertas Cantù

Coach Luciano Cominetti presenta così la sfida: “La prossima partita sarà contro la Sarca Italia Chef Centrale Brescia. Stanno facendo un campionato di tutto rispetto. Sappiamo che all’interno del roster sono presenti giocatori di qualità ed esperienza come Tiberti e

Cisolla. Aggiungiamo a questo gruppo Galliani, che sta facendo molto bene, e quindi per noi sarà una trasferta difficile. Ma finora non abbiamo affrontato partite facili né in casa né fuori casa. Nelle ultime quattro giornate abbiamo lottato, e andremo a Brescia cercando di portare a casa il più possibile. Sono sicuro che riusciremo a contrastare i nostri avversari come abbiamo fatto nelle ultime partite, anche se secondo me non abbiamo raccolto il giusto in alcune situazioni”.

Gli avversari

Coach Roberto Zambonardi schiera il veterano Simone Tiberti in cabina di regia, una lunghissima carriera tra A1 e A2, e negli ultimi cinque proprio a Brescia. L’opposto è il mancino Fabio Bisi, alla quarta stagione tra i bresciani con la parentesi di una alla GoldenPlast Potenza Picena. Gli schiacciatori sono la leggenda del volley italiano Alberto Cisolla, ex capitano della Nazionale e campione d’Europa con gli azzurri nel 2005. Al suo fianco l’ex di giornata Andrea Galliani, mentre il bosniaco Andrej Ristic da Taviano è pronto ad entrare a dare una mano. Al centro Roberto Festi da Spoleto e il confermato Nicola Candeli sono coadiuvati dall’altra conferma, lo sloveno Dane Mijatovic, arrivato la scorsa stagione in corsa, ma che si è subito messo in luce. Il libero è Giuseppe Zito, le ultime due stagioni alla Conad Lamezia tra Serie B e A2.

I roster

POOL LIBERTAS CANTU’

1 Raydel Poey O

2 Samuele Corti S

3 Dario Monguzzi C

4 Luca Butti L

5 Roberto Cominetti S

7 Gabriele Rudi L

8 Federico Mazza C

10 Mirko Baratti P

11 Alessandro Frattini C

13 Andrea Gasparini S

14 Riccardo Regattieri P

15 Matheus Motzo S

16 Luca Pellegrinelli C

17 Antonino Suraci O

18 Matteo Maiocchi S

All: Luciano Cominetti

2° All: Massimo Redaelli

SARCA ITALIA CHEF CENTRALE BRESCIA

1 Giuseppe Zito L

2 Gianluca Togni S

3 Giovanni Ceccato P

4 Roberto Festi C

5 Simone Tiberti P

6 Paolo Crosatti S

7 Michele Malvestiti S

8 Riccardo Iervolino S

9 Fabio Bisi O

10 Andrea Franzoni L

11 Andrea Galliani S

12 Nicola Candeli C

13 Andrej Ristic S

14 Massimo Ostuzzi S

15 Alberto Cisolla S

16 Pietro Ghirardi P

17 Dane Mijatovic C

All: Roberto Zambonardi

2° All: Paolo Iervolino

I precedenti

Il secondo derby di stagione è un’altra sfida tra le più classiche degli ultimi anni in A2. Non si è disputata la scorsa stagione (le due squadre erano in due gironi diversi), ma nelle quattro precedenti hanno dato vita a ben 13 sfide. La bilancia pende di poco dalla parte canturina, con 7 successi a fronte dei 6 bresciani, ma in occasione degli ultimi match giocati due stagioni fa è stata la Centrale del Latte McDonald’s Brescia ad imporsi sia all’andata che al ritorno.

Gli ex

Tra le file bresciane c’è Andrea Galliani, in maglia Libertas per 3 stagioni: due in Serie B e una durante la prima apparizione sul palcoscenico della A2 della squadra canturina.

Info match

Fischio d’inizio: domenica 22 dicembre 2019 alle ore 18.00 presso il Centro Sportivo San Filippo di Brescia

Arbitri: Maurina Sessolo (Treviso) e Luigi Traversa (Bari)

Diretta: La gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet sul canale Youtube di Lega Pallavolo Serie A