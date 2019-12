Pool Libertas pronta alla sfida in casa contro Synergy Mondovì

Un giorno di Santo Stefano ricco di emozioni per i tifosi della Pool Libertas; giovedì 26 dicembre 2019 alle 18, presso il Parini di Cantù, la squadra allenata da coach Cominetti affronterà i piemontesi della Synergy Mondovì, nell’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie A2 Credem Banca.

Un match che sulla carta si preannuncia interessante; le due squadre infatti si sono incontrate ogni stagione negli ultimi 4 anni, e il bilancio degli scontri è in perfetta parità: 4 successi dei canturini e 4 dei piemontesi.

Le ultime due sfide, però, hanno visto imporsi il Pool Libertas: si tratta dei quarti dei Play Off Promozione disputati la scorsa primavera, e i ragazzi di Coach Cominetti si sono imposti per 3-1 al PalaManera di Mondovì e 3-0 al Parini di Cantù conquistando quindi l’accesso alle semifinali.

Dall’inizio del campionato tuttavia, la Synergy Mondovì è molto cambiata e dopo un avvio difficoltoso, lo scorso sabato sera è riuscita ad imporsi sull’Olimpia Bergamo.

Coach Luciano Cominetti presenta così la sfida: “La chiusura del girone di andata sarà per noi in casa contro la Synergy Mondovì. E’ una squadra che si è rinnovata molto rispetto all’inizio del campionato, e dovremo stare molto attenti: hanno fatto molto bene in casa nell’ultima partita contro Bergamo. Noi, dal canto nostro, abbiamo fatto bene nella trasferta di Brescia, e dovremo confermarci per riuscirli a battere e chiudere nel migliore dei modi l’andata. Ci ritroveremmo in una situazione ottimale per il raggiungimento della salvezza”.