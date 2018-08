Progetto Giovani Cantù doppio colpo di mercato.

Progetto Giovani Cantù entrambi giocheranno con le squadre U15 e U16 Eccellenza

Mentre sono iniziati i primi raduni per preparare la nuova stagione sportiva, il Progetto Giovani Cantù continua ad ampliarsi e a reclutare nuovi talenti. Nelle ultime ore infatti il PGC ha messo a segno un importante doppio colpo di mercato assicurandosi due prospetti emergenti del panorama cestistico nazionale. In queste ore infatti il PGC ha ufficializzato l’ingaggio di Davide Brambilla talento del 2004 proveniente dalla Pallacanestro Alghero che vestirà la maglia del Pgc nei prossimi campionati u15 ed u16 d’Eccellenza. Brambilla, ala di 198 cm, ha partecipato al del Trofeo delle Regioni 2018 dove è stato inserito nel miglior quintetto ed attualmente è in ritiro con la Nazionale Italiana u14 allenata da Gregor Fucka. Conclusa l’esperienza azzurra Brembilla raggiungerà nella foresteria del Progetto Giovani Cantù ed andrà a rinforzare il nostro gruppo 2004, già 2 volte campione regionale lombardo e salito sul terzo gradino del podio alle ultime Finali Nazionali u14 giocate proprio in Sardegna. Nei giorni scorsi invece il PGC aveva annunciato anche l’ingaggio di Emmanuele Giannullo, 195 cm classe 2004 a Castellammare e proveniente dalla nostra Nuova Polisportiva Stabia-Basket Team Stabia. Anche Giannullo ha partecipato quest’anno al Trofeo delle Regioni con la Campania ed è stato convocato per il raduno della Nazionale u14 per il centro-sud di Battipaglia. Anche Giannullo si aggregherà alla foresteria del PGC e giocherà i campionati u15 ed u16 d’Eccellenza con la maglia canturina.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU