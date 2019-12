Progetto Giovani Cantù al via la Next Gen Cup Under18.

Progetto Giovani Cantù dopo ko con Trieste brianzoli sfidano stasera Varese

Esordio amaro per la squadra Under18 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù all’edizione 2019/20 della Next Gen Cup in corso di svolgimento a Bologna. Questa mattina nel match d’esordio il team canturino diretto da Mattia Costacurta si è arreso a Trieste per 63-51 dopo essere stato avanti per oltre 20′. Già questa sera secondo match alle ore 21 contro Varese mentre domani terza gara alle 13.30 contro Virtus Roma.

l tabellino di

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE- ACQUA SAN BERNARDO CINELANDIA CANTU’ 63-51

Parziali 11-19, 27-31, 41-39

Allianz Pallacanestro Trieste: Serra, Cattaruzza 7, Schina 14, Fantoma, Venier 6, Arnaldo 12, Nisic, Longo 8, Antonio 5, Finatti 4, Pieri 5, Sheqiri 2.

Acqua San Bernardo Cinelandia Cantù: Caglio 2, Lanzi 4, Arienti 10, Ziviani 6, Abega Ongolo 2, Quarta 9, Gatti 10, Bresolin 5, Procida 1, Di Giuliomaria 2, Mirkovski, Pozzi ne. All. Costacurta, Vice All. Di Giuliomaria.

