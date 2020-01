Progetto Giovani Cantù dopo il 5° turno di ritorno Under16 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù il team canturino resta da solo in vetta e giovedì 16 tornerà in campo

Pronto riscatto della squadra Under16 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù nel 5° turno di ritorno. la Cierre Ufficio infatti è andata a vincere con autorità a Bernareggio mantenendo 4 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Cantù che tornerà in campo già giovedì 16 gennaio in casa contro il Battaglia Mortara (ore 21.15) già battuto all’andata.

Il tabellino di BERNAREGGIO – CIERRE UFFICIO CANTÙ 64-90

(19-26, 34-47, 46-70)

Pallacanestro Bernareggio: Contestabile 5, Bettoschi 6, Pozzoni, Maconi 12, Terruzzi 5, Colombo 6, Muscarà 5, Puccinelli 4, Vernioli 3, Paganotto 15, Degli Agosti 2, Calderola 1. All. Cardani.

Cierre Ufficio Cantù: Massimini 3, Proserpio 8, Redaelli F. 4, Redaelli P. 6, Moscatelli 9, Milici 2, Tarallo 16, Rossi 7, Terrier 7, Borsani 4, Brembilla 7, Elli 17. All. Castoldi, Vice All. Pozzoli.

