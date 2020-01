Progetto Giovani Cantù dopo il 6° turno di ritorno Under16 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù la squadra brianzola vola in vetta a quota 34 punti

Anticipo vincente del 7° turno di ritorno per il Progetto Giovani Cantù nel campionato Under16 Eccellenza. La Cierre Ufficio ieri sera infatti ha vinto con merito la sfida casalinga contro il Battaglia Mortara per 82-53 partendo subito forte e poi allungando fino al 40′. Bene Gabriele Tarallo (in foto) e Moscatelli. La Cierre Ufficio tornerà in campo il 25 gennaio ospite della Leonessa Brescia intanto ha allungato in classifica a quota 34 punti da sola in testa.

Il tabellino di CIERRE UFFICIO CANTÙ – BATTAGLIA MORTARA 82-53

Parziali 22-8, 42-23, 61-37

Cierre Ufficio Cantù: Massimini 2, Redaelli F. 4, Redaelli P. 5, Moscatelli 17, Milici 6, Tarallo 21, Rossi 5, Terrier 4, Borsani 6, Greppi 2, Brembilla, Elli 10. All. Castoldi, Vice All. Pozzoli.

Battaglia Mortara: Renda, Pirovano 11, Chiesa 2, Donati 3, Orlandini 10, Bettanti 17, Pizzi, Colombo 4, Impallomeni 6. All. Zanotti.

