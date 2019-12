Progetto Giovani Cantù dopo 3° turno ritorno Under16 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù il team brianzolo chiude l 2019 in vetta

Si chiude in bellezza il 2019 della squadra Under16 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. Per il 3° turno di ritorno infatti la Cierre Ufficio di coach Castoldi è andata a vincere a Cremona demolendo la Vanoli e confermandosi in testa al girone. Cantù tornerà in campo dopo l’Epifania il 9 gennaio in casa contro Accademia Alto Milanese già battuta all’andata per 87-59.

Il tabellino di VANOLI CREMONA – CIERRE UFFICIO CANTÙ 68-104

(16-28, 34-57, 51-86)

Cierre Ufficio Cantù: Borella 4, Massimini 4, Proserpio 4, Redaelli F. 4, Terragni 10, Redaelli P. 6, Moscatelli 17, Milici, Tarallo 22, Borsani 12, Brembilla 5, Elli 16. All. Castoldi, Vice All. Pozzoli.

Vanoli Cremona: Pessina 3, Magarini 7, Russo A. 6, Cecchetto, Russo F. 7, Ermaghewu 8, Ragazzini 4, Gallo 7, Zampollo 6, Tedeschi 5, Secci 11, Assensi 4. All. Mangone.

