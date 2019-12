Progetto Giovani Cantu 2° turno di ritorno Under16 Eccellenza

Progetto Giovani Cantù già venerdì 20 il team canturino tornerà in campo a Cremona

Pronto riscatto del team Under16 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù, Dopo il passo falso a Bergamo la Cierre Ufficio si è rialzata andando a vincere ieri sera sul campo della Robur Varese per 65-89. Sugli scudi capitan Borsani top scorer. La squadra di coach Castoldi prima di Natale tornerà ancora in campo da capolista venerdì 20 dicembre a Cremona contro la Vanoli (ore 20.30).

Il tabellino di ROBUR VARESE- CIERRE UFFICIO CANTÙ 65-89

(16-20, 24-40, 42-63)

Robur et Fides Varese: D’Uva, Carnaghi 7, Macchi 21, Battaini 2, Marchi, Librizzi 22, Ghezzi, Parolin 7, Turriziani, Civelli, Tamborini 5, Colombo 1. All. Cappelli.

Cierre Ufficio Cantù: Borella, Proserpio 3, Redaelli F. 6, Terragni 13, Redaelli P. 3, Moscatelli 2, Milici 2, Tarallo 16, Rossi, Borsani 17, Brembilla 14, Elli 13. All. Castoldi, Vice All. Pozzoli.

