Progetto Giovani Cantù dopo il 10° turno Under15 Eccellenza

Progetto Giovani Cantù i brianzoli sconfitti dalla Vanoli per 84-60

Mastica amaro il Progetto Giovani Cantù nel campionato Under15 Eccellenza. Nel 10° turno d’andata infatti il team diretto da coach Mattia Costacurta e targato Columbus è stato battuto a Cremona dalla Vanoli per 84-60. E pensare che nella prima parte di gara i brianzoli avevano retto l’urto chiudendo ancora sotto di 10 all’intervallo. Divario che però si è ampliato nella terza frazione e non è stato più colmato. La Columbus tornerà in campo per l’ultimo turno del 2019 domenica 22 dicembre in casa alle ore 11.15 quando ospiterà il derbissimo contro la capolista Olimpia Milano.

Il tabellino di VANOLI CREMONA – COLUMBUS CANTÙ 84-60

(20-18, 45-35, 62-40)

Columbus Cantù: Banfi 3, Tosetti 5, Marando 4, Cattaneo 5, Meroni 16, Appennini 4, Clerici 3, Franco 8, Greppi 8, Toluwa 4, Carta, Bergna. All. Costacurta, Vice All. Roncoroni.

