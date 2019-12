Progetto Giovani Cantù dopo il 1° turno di ritorno Under16 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù la capolista brianzola battuta a Bergamo per 89-82

Si apre male il girone di ritorno del campionato Under16 Eccellenza per il Progetto Giovani Cantù. La capolista Cierre Ufficio infatti perde la sua prima gara sul campo della Blu Orobica Bergamo per 89-82 costretta ad inseguire fin dalle prime battute di gioco. Non sono bastati Elli e Moscatelli ad evitare il referto giallo alla squadra di coach Castoldi che prima di Natale è attesa da un doppio impegno ravvicinato in trasferta: già domani sera ospite della Robur Varese (ore 21) e poi venerdì 20 dicembre a Cremona contro la Vanoli (ore 20.30).

Il tabellino di BLU OROBICA BERGAMO – CIERRE UFFICIO CANTÙ 89-82

(25-19, 51-34, 68-56)

Bluorobica Bergamo: Mora 17, Dembele 27, De Martin 13, Tasic 4, Stucchi 4, Vailati, Campaore 4, Milesi, Roma 11, Vismara, Zonca 9, Cagliani. All. Zambelli, Vice All. Petitto.

Cierre Ufficio Cantù: Borella ne, Proserpio, Redaelli F. 1, Terragni 5, Redaelli P., Moscatelli 24, Milici 3, Tarallo 9, Borsani 5, Toluwa ne, Brembilla 13, Elli 22. All. Castoldi, Vice All. Pozzoli.

