Progetto Giovani Cantù dopo il 1° turno di ritorno Under18 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù brutta sconfitta nel big match d’alta quota per 83-90

Il girone di ritorno del campionato Under18 Eccellenza si aper molto male per il Progetto Giovani Cantù. La Hollywood Kart di coach Costacurta infatti è stata battuta in casa da Tortona per 83-90 dopo essere stata avanti per oltre 30′. E alle porte il PGC è atteso dalla trasferta contro l’altra prima della classe lunedì 27 gennaio ospite della Novipiù Campus Piemonte (ore 20) che all’andata sbancò la Parini per 92-96.

Il tabellino di HOLLYWOOD KART CANTÙ – DERTHONA BASKET 83-90

(32-15, 50-33, 67-59)

Hollywood Kart Cantù: Caglio 12, Lanzi 8, Arienti 8, Moscatelli, Pozzi 7, Borsani, Di Giuliomaria 9, Quarta 17, Mirkovski 4, Ziviani 12, Boev 2, Bresolin 4. All. Costacurta, Vice All. Di Giuliomaria.

Derthona Basket: Pezzulla ne, Paulinus 18, Tava, Valle 9, Buffo 24, Festinese 20, Barbieri 2, Dolcino, Rota ne, Lisini 3, Emanuelli ne, Ciadini 14. All. Olivieri, Vice All. Gaudio, Fanaletti.

