Progetto Giovani Cantù chiusa l’andata Under18 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù il team canturino ha domato l’Urania per 92–66

Primo referto rosa del 2020 per la squadra Under18 del Progetto Giovani Cantù. Il team griffato Hollywood Kart e allenato da coach Mattia Costacurta infatti ha chiuso l’andata domando in casa l’Urania Milano e affiancando in vetta il Campus Piemonte che ha perso in casa con Milano. Cantù tornerà in campo per aprire il girone di ritorno lunedì 20 gennaio nel big match casalingo (ore 20.30) contro la terza forza Derthona battuta all’andata per 54-92.

Il tabellino di Hollywood Kart Cantù-Urania Milano 92-66

Parziali 20-15, 49-27, 66-45

Hollywood Kart Cantù: Caglio 14, Lanzi 5, Arienti 10, Pozzi 11, Elli 2, Borsani 4, Quarta 12, Mirkovski 9, Ziviani 11, Tarallo 2, Boev 4, Bresolin 8. All. Costacurta, Vice All. Di Giuliomaria.

