Progetto Giovani Cantù dopo il 7° turno Under16 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù terza sconfitta per i canturini che restano primi

Fine settimana amaro per la squadra Under16 Eccellenza del Progetto Giovanli Cantù. La Cierre Ufficio infatti nel 7° turno di ritorno cade a Brescia azzannata dalla Leonessa ma resta in vetta al girone il team di coach Castoldi tornerà in campo domenica 2 febbraio a Desio (ore 11.30).

Il tabellino di LEONESSA BRESCIA – CIERRE UFFICIO CANTÙ 83-78

(15-25, 41-42, 63-66)

Leonessa Brescia: Olivieri, Copeta, Vecchiola 31, Sambrici 6, Santi 9, Graziano 11, Mobio 21, Valenti, Campo, Ruggeri, Cannavina 1, Tiberi 4. All. Alberti.

Cierre Ufficio Cantù: Borella, Massimini, Redaelli F. 4, Terragni 6, Redaelli P. 2, Moscatelli 17, Milici 3, Tarallo 25, Borsani 6, Brembilla 8, Elli 7. All. Castoldi, Vice All. Pozzoli.

