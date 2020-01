Progetto Giovani Cantù dopo 12° turno Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù buon successo esterno per 59-69

Il penultimo turno del campionato Under15 Eccellenza sorride al Progetto Giovani Cantù che brinda al successo esterno della Columbus che ha vinto a Pavia contro l’Here You Can per 59-69. Il team di coach Mattia Costacurta è stato sempre avanti per poi tenere il ritorno della squadra locale. Bene Clerici e Tosetti. Columbus che tornerà in campo per chiudere il girone d’andata il 21 gennaio in casa contro la pariclassifica Accademia Alto Milanese.

IL tabellino di HERE YOU CAN PAVIA – COLUMBUS CANTÙ 59-69

(10-19, 28-43, 44-54)

Columbus Cantù: Banfi 2 , Marando, Tosetti 19, Cattaneo 4, Meroni 10, Carta 2, Appennini, Greppi 2, Clerici 22, Franco 2, Toluwa 6, Bergna. All. Costacurta, Vice All. Roncoroni.

