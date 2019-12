Progetto Giovani Cantù dopo 11° turno Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù successo in rimonta per il team di coach Mattia Costacurta

La squadra Under15 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù si rialza subito dopo il ko di Cremona e lo ha fatto ieri sera vincendo l’atteso derby contro la capolista Olimpia Milano valido per il 11° turno d’andata. La Columbus di coach Mattia Costacurta dopo aver vinto il primo quarto ha dovuto rincorrere fino all’ultimo quando con 10′ praticamente perfetti ha superato e regolato in volata i forti milanesi. Su tutti Clerici e Tosetti. La Columbus tornerà in campo dopo le feste l’11 gennaio ospite dell’Here You Can Pavia.

Il tabellino di COLUMBUS CANTÙ – OLIMPIA MILANO 73-70

(14-13, 31-38, 48-56)

Columbus Cantù: Banfi 1, Tosetti 20, Meroni 7, Appennini 2, Moscatelli 11, Clerici 23, Confalonieri 4, Greppi 2, Bergna 3, Toluwa, Carta, Franco. All. Costacurta, Vice All. Roncoroni.

