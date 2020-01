Progetto Giovani Cantù iniziato il girone di ritorno Under15 Eccellenza.

Progetto Giovani Cantù bel successo casalingo nel derby per 86-79

Il girone di ritorno per la squadra Under15 Eccellenza parte bene. La Columbus ha vinto il derby casalingo contro la Robur Varese per 86-79 dopo aver dovuto inseguire nel primo quarto. Il team di coach Mattia Costacurta tornerà in campo sabato 1 febbraio a Mantova contro il San Pio X (ore 18).

Il tabellino di COLUMBUS CANTÙ – ROBUR ET FIDES VARESE 86-79

(17-22, 38-42, 66-64)

Columbus Cantù: Tosetti 19, Cattaneo 9, Meroni 14, Appenini 5, Clerici 16, Arosio 6, Greppi 5, Toluwa 8, Bergna 4, Carta, Marando, Banfi. All. Costacurta, Vice All. Roncoroni.

