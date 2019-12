Progetto Giovani Cantù dopo il 12° turno Under18 Eccellenza

Progetto Giovani Cantù il team brianzolo domina e chiude i conti già all’intervallo

Colpo grosso della squadra Under18 Eccellenza del Progetto Giovani Cantù. il team diretto da coach Mattia Costacurta e griffato Hollywood Kart ieri sera ha vinto il 12° turno di campionato andando a sbancare il campo dell’Olimpia Milano per 74-88. Un derby dominato dai canturini che già all’intervallo hanno incanalato la gara per poi gestire e chiuderla sul +14. Un successo che mantiene la Hollywood Kart in vetta al girone. Cantù tornerà in campo per l’ultimo impegno prima di Natale lunedì 23 dicembre in casa contro la Pall. Biella (ore 20.30).

Il tabellino di OLIMPIA MILANO – HOLLYWOOD KART CANTU’ 74- 88

(15-26, 39-56, 62-68)

Hollywood Kart Cantù: Lanzi 2, Arienti 13, Sacripanti, Pozzi 2, Elli, Procida 10, Di Giuliomaria 19, Quarta 8, Mirkovski 15, Ziviani 8, Tarallo 2, Bresolin 9. All. Costacurta, Vice All. Di Giuliomaria.

