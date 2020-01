Progetto Giovani Cantù dopo il 12° turno Under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù derby amaro e perso dai canturini per 57-70

Penultimo turno d’andata amaro per la squadra Unedr14 Elite del Progetto Giovani Cantù. Il team griffato Laborprojet e diretto da coach Christian Digiuliomaria ha infatti perso in casa il derby con la Robur Varese per 57-70. Ora i canturini chiuderanno l’andata sabato 18 gennaio ospiti sul campo del Malaspina (ore 17.30).

Il tabellino di LABORPROJECT CANTÙ – ROBUR ET FIDES VARESE 57-70

(15-15, 24-34, 50-51)

Laborproject Cantù: Rigamonti 2, Grazzi 3, Rogato, Amadori 1, Azzolini 18, Rossi 2, Confalonieri 11, Perego, Luzzi, Bezzi 3, Moscatelli 17, Nicoletti. All. Di Giuliomaria, Vice All. Castoldi, Poletto.

