Progetto Giovani Cantù il 27-28 dicembre a Bologna

Progetto Giovani Cantù i brianzoli inseriti nel girone B con Varese, Trieste e Roma

La squadra Under18 del Progetto Giovani Cantù parteciperà alla seconda edizione della LBA Next Gen Cup che si svolgerà a Bologna e che vedrà in campo 17 squadre divise in quattro gironi – di cui tre composti da quattro squadre e uno, invece, da cinque. Le formazioni si sfideranno all’interno della Fiera di Bologna, nel Padiglione 30 denominato “Virtus Segafredo Arena”, nuova (temporanea) casa della Virtus Bologna. La formazione di Cantù allenata da coach Mattia Costacurta è stata inserita nel girone B con Pallacanestro Varese, Pallacanestro Trieste e Virtus Roma che si giocherà il 27 e 28 dicembre prossimi.

Questi i i quattro raggruppamenti:

Girone A (27 e 28 dicembre 2019)

A|X Armani Exchange Milano, Carpegna Prosciutto Papalini Basket Pesaro, Umana Reyer Venezia e Vanoli Basket Cremona.

Girone B (27 e 28 dicembre 2019)

Object Particolare Varese, Pallacanestro Cantù, Pallacanestro Trieste e Virtus Roma.

Girone C (2,3 e 4 gennaio 2020)

Banco di Sardegna Sassari, BPER Virtus Bologna, Grissin Bon Reggio Emilia, Leonessa Basket Brescia e Officina Fattori Pistoia.

Girone D (2 e 3 gennaio 2020)

De’ Longhi Treviso, Dolomiti Energia Trentino, Happy Casa Brindisi e La Cassa Fortitudo Bologna.

Le prime due classificate di ogni girone accederanno di diritto alla fase finale. Si partirà dai quarti di finale, per poi proseguire con la forma classica che prevederà semifinali e finale. I quarti di finale si giocheranno con gare di andata e ritorno, mentre semifinali e finale saranno disputate con partite a scontro diretto. La fase finale si disputerà a Pesaro con il seguente calendario:

ANDATA DEI QUARTI DI FINALE

Giovedì 13 febbraio 2020

RITORNO DEI QUARTI DI FINALE

Venerdì 14 febbraio 2020

SEMIFINALI

Sabato 15 febbraio 2020

FINALE

Domenica 16 febbraio 2020

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU