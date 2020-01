Progetto Giovani Cantù iniziato il girone di ritorno U14 Elite.

Progetto Giovani Cantù prossimo turno 1 febbraio con l’Urania

Inizia male il girone di ritorno per la squadra Under14 Elite del Progetto Giovani Cantù. La Laborproject Cantù infatti ha perso in casa dall’Aurora Desio per 66-92. Il team canturino diretto da coach Christian Di Giuliomaria tornerà in campo sabato 1 febbraio ospite dell’Urania Milano (ore 15.45).

Il tabellino di LABORPROJECT CANTÙ -AURORA DESIO 66-92

Laborproject Cantù: Rigamonti 11, Grazzi 1, Rogato, Amadori 6, Ferrari, Azzolini 13, Confalonieri 8, Spinelli, Perego, Luzzi, Bezzi 6, Moscatelli 21. All. Di Giuliomaria, Vice All. Castoldi, Poletto.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU