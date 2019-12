Progetto Giovani Cantù dopo 10° turno Under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù a Brescia brusca frenata per il team brianzolo

Brusca frenata del Progetto Giovani Cantù nel 10° turno del campionato Under14 Elite. La Laborproject di coach Christian Di Giuliomaria infatti nel weekend si è dovuta arrendere a Brescia battuta da una famelica Leonessa per 90-36. Dopo le feste la squadra canturina tornerà in campionato per il 12° turno in programma 11 gennaio Cantù-Robur Varese terza forza del girone.

Il tabellino di LEONESSA BRESCIA- LABORPROJECT CANTÙ 90-36

(28-8, 50-16, 65-26)

Laborproject Cantù: Rigamonti 2, Grazzi 2, Greco, Amadori, Ferrari, Azzolini 4, Rossi 8, Confalonieri 7, Perego, Bezzi 4, Moscatelli 9, Nicoletti. All. Di Giuliomaria, Vice All. Castoldi, Poletto.

