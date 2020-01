Progetto Giovani Cantù chiusa l’andata Under14 Elite.

Progetto Giovani Cantù i baby brianzoli virano a quota 8 punti

Si è chiuso male il girone d’andata del Progetto Giovani Cantù Under14 Elite. Nel 13° turno ultimo d’andata la squadra di coach Christian Di Giuliomaria e griffata Laborproject si è arresa sul campo del Malaspina per 74-48 virando a quota 8 punti in classifica. Domenica 26 gennaio i canturini apriranno il girone di ritorno ospitando la seconda forza Aurora Desio (ore 17.15) che già all’andata aveva vinto per 101-59.

Tabellino di MALASPINA SPORT TEAM – LABORPROJECT CANTÙ 74-48

Parziali 20-13, 47-29, 62-35

Laborproject Cantù: Rigamonti 4, Greco, Amadori 4, Ferrari, Azzolini 12, Rossi 4, Confalonieri 2, Spinelli, Luzzi 2, Bezzi 6, Moscatelli 9, Nicoletti 5. All. Di Giuliomaria, Vice All. Castoldi, Poletto.

