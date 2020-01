Progetto Giovani Cantù dopo 3° turno Under13 Top Rosso.

Progetto Giovani Cantù brianzoli battuti in casa nel big match contro Milano

Prima sconfitta della seconda fase Top Rosso per la squadra Under13 del Progetto Giovani Cantù. L’Uniweb infatti nel 3° turno d’andata è stata sconfitta a domicilio nel big match per il primo posto dall’Olimpia Milano per 42-73. I baby canturini torneranno in campo domenica 2 febbraio ospiti dell’Agrate (ore 18.30).

Il tabellino UNIWEB CANTÙ – OLIMPIA MILANO 42 73

Uniweb Cantù: Zanella 2, Granieri 6, Grassi 1, Colombo, Marelli 6, Bianchi 2, Mazzon 2, Bargna 11, Molteni 2, Romanò S., Prederi 7, Romanò R. 3. All. Galimberti, Vice All. Rumi.

