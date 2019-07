Progetto Giovani Cantù anche un cestista brianzolo con l’Italia U14.

Progetto Giovani Cantù dopo gli allenamenti di settimana scorsa, prossimo raduno il 10 agosto

Anche un cestista del Progetto Giovani Cantù ha fatto parte dell’esercito dei 48 azzurrini che hanno partecipato in questi mesi ai raduni con l’Italia Under14 maschile. Il brianzolo Riccardo Greppi, talento classe 2005 del PGC, ha partecipato con la selezione Nord agli allenamenti che si sono svolti a Treviso dal 15 al 18 luglio. Il prossimo impegno della Nazionale Under 14 sarà il raduno a Tarcento (Udine), al via il 10 agosto. Poi gli azzurrini di coach Nocera si trasferiranno in Slovenia, per il consueto appuntamento con il Trofeo BAM.

I convocati della Selezione Nord – Treviso (15-18 luglio)

Barbero Francesco Gianmaria (2005, Pm, Team 78 Basket Martellago)

Belotti Luca (2005, C, Pallacanestro Varese)

Colombo Andrea (2005, A, Pall. Aurora Desio 94)

De Marchi Giovanni (2005, A, Pall. Redentore Este)

De Martin Mattia (2005, A, Raptors Basketball)

Franceschi Giorgio (2005, Pm, Virtus Pall. Bologna)

Frigerio Enrico (2005, C, Junior Basket Trento)

Galantini Giovanni (2005, G, Benedetto Cento)

Greppi Riccardo (2005, C, Team Abc Cantù)

Lunardi Nicolò (2005, A, Pall. Moncalieri S Mauro)

Martin Francesco (2005, C, U.S. Alba Cormons)

Miaschi Gabriele (2005, Pm, Blu Sea Basket)

Pellizzari Alberto (2005, Pm, Oxygen Bassano)

Peresson Lorenzo (2005, G, Libertas Fiume Veneto)

Ramponi Marco (2005, Pm, Peperoncino Libertas Bk)

Rodeghiero Filippo (2005, A, Pall. Vigodarzere)

Atleti a disposizione

Agnesini Thomas (2005, A, Pall. Reggiana)

Andretta Gabriele (2005, C, College Basketball)

Baldi Francesco (2005, A, Team 78 Basket Martellago)

Baldi Lorenzo (2005, Pm, Baskettiamo Vittuone)

Caramella Giulio (2005, A, Junior Basket Ca’ Ossi)

D’Amelio Renè (2005, A, Lettera 22 Ivrea)

Gattel Andrea (2005, G, Humus Sacile)

Miaschi Emanuele (2005, Pm, Blu Sea Basket)

Piva Nicolò (2005, A, A.S. Am. Romans)

Pizzaia Matteo (2005, Pm, Pall. Moncalieri S Mauro)

Tambwe Gloris (2005, A, Torre Basket)

Staff azzurro

Direttore Tecnico: Andrea Capobianco

Allenatore: Alessandro Nocera

Assistenti: Iacopo Squarcina, Larry Darnell Middleton

Preparatore Fisico: Luca Bolletta

Medico: Andrea Bulgheroni

Fisioterapista: Giovanni Luigi Scalambrino

Funzionario Delegato: Daiana Fabbri

