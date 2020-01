Progetto Giovani Cantù dopo 2° turno seconda fase U13 Top.

Progetto Giovani Cantù il baby canturini sbancano anche Milanotre

Seconda partita della seconda fase e .. seconda vittoria esterna per il Progetto Giovani Cantù Under13 Top. L’Uniweb infatti ha sbancato anche il campo del Milanotre confermandosi in vetta al girone Rosso a quota 4 con AX Olimpia Milano. E proprio domenica 26 gennaio alle ore 15 andrà in scena il big match Uniweb Cantù-AX Milano per il primato solitario del girone Top Tosso.

Il tabellino di MILANO 3- UNIWEB CANTÙ 53-65

Parziali 22-17, 25-34, 41-43

Uniweb Cantù: Zanella 2, Granieri 4, Grassi 3, Colombo 4, Marelli 5, Bianchi 7, Mazzon 4, Bargna 17, Molteni 2, Romanò S., Prederi 11, Romanò R. 6. All. Galimberti, Vice All. Rumi.

