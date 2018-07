Progetto Giovani Cantù sbarca in Liguria.

Progetto Giovani Cantù il club amplia i suoi confini con questa nuova partnership

Con ancora negli occhi i festeggiamenti per lo scudetto Under16 e i tanti allori conquistati in questa splendida stagione il Progetto Giovani Cantù non si ferma ma continua a lavorare in vista della nuova stagione sportiva. Il PGC guarda avanti e oltre provincia visto che per l’annata 2018/19 ha annunciato l’entrata nel progetto di una nuova società amica. Si tratta del club ligure del Basket Follo che è ufficialmente entrata a far parte del novero delle realtà cestistiche amiche del PGC. Anche la Liguria così per la prima volta si aggiunge alle regioni dove la società brianzola è presente con il suo progetto giovanile, dopo Puglia, Campania e Lazio.

Le parole del responsabile PGC Guido Nava

“Siamo davvero molto contenti che questa importante amicizia si sia potuta consolidare” afferma Guido Nava, responsabile organizzativo del PGC- Il Basket Follo rappresenta una società giovane e molto dinamica, e sarà sicuramente un ottimo volano per rappresentare e diffondere i valori sportivi e umani del Progetto Giovani anche nel bellissimo territorio della Liguria. I nostri allenatori e tutto lo staff organizzativo non vedono l’ora di collaborare attivamente con Basket Follo, per costruire insieme un entusiasmante progetto sportivo”.

Le parole del presidente del Basket Follo

Soddisfazione anche in casa ligure con le parole del presidente del Basket Follo Attilio Amadori: “Sono molto contento che sia nata questa collaborazione con una delle migliori società a livello nazionale. Sarà motivo d’orgoglio affiancare al nostro logo lo scudetto del PGC: siamo l’unica società in Liguria a vantare una collaborazione di questo tipo”. Il Basket Follo rappresenterà il punto di riferimento per i canturini con un programma ricco di iniziative: dal reclutamento territoriale, all’organizzazione di tornei e amichevoli per la ricerca di giovani cestisti con il sogno di diventare giocatori professionisti.

