La cronaca



Partenza in quintetto per Martina Spinelli, insieme a Baldelli, Davis, Rulli e Pavel; Lucca risponde con Bonasia, Jefferey, Ravelli, Jakubcova e Zempare. L’inizio è tutto marchiato Costa, con i canestri di Rulli, Spinelli e Davis, che portano in dote un vantaggio di 5 punti, 12-7 al 5′. Le pantere arrivano fino sul +7, 16-9, con un bel canestro di Frost, poi parte lo show di Zempare che proseguirà anche per tutto il secondo quarto (16 punti all’intervallo con 7/7 dal campo e pure una tripla). Madera ai liberi fa -3, poi Orsili mette subito in chiaro che sarà una cliente scomodissima per tutte le sue marcatrici, siglando la tripla del pareggio. Un libero di Jori Davis e una tripla dall’angolo di Allevi fissano il punteggio sul 20-16 al 10′. Il secondo parziale si apre, manco a dirlo, nel segno di Zempare, poi Pastrello segna i liberi che riportano le toscane avanti, 20-21. Balossi prova ad alzare il ritmo difensivo su Orsili, dentro anche Colognesi per Pavel, ma la Limonta Sport Costa Masnaga fa una gran fatica in fase offensiva a trovare il canestro con continuità, mentre Lucca ne infila ben 18 in 5′: 27-34 al 15′. Orsili sembra imprendibile per le pantere, Jeffery si sblocca in penetrazione e Lucca vola a +10, 29-39 al 17′. Time-out immediato di coach Seletti, dentro Matilde Villa e l’inerzia del match cambia di nuovo: il contropiede della classe 2004 porte in dote il -4 ed è coach Iurlaro, stavolta, a dover chiamare time-out. Si sblocca anche Baldelli dalla media, Costa torna a -2, Ravelli riallunga, Matilde Villa è protagonista in questa fase del match e subisce pure un fallo antisportivo. Le pantere non capitalizzano ed ecco che le punisce Orsili, con un altro viaggio in lunetta. Chiude il secondo parziale il layup in penetrazione di Allevi, 42-46 al 20′.

Il terzo parziale si apre con la transizione mortifera di Lucca, che vola sul +8, 44-52, con Zempare e Ravelli. Poi è Davis-show: Prima l’ex Battipaglia trova Spinelli in area per due comodi punti, poi si mette in proprio: gioco da tre punti, tripla, antisportivo subito e chi più ne ha, più ne metta. La Limonta Sport Costa Masnaga, con una rubata di Balossi e un altro gioco da tre punti di Davis, rimette il naso avanti sul 59-54, con un parziale di 10-0. Pastrello spezza l’incantesimo rubando palla e volando in contropiede, ma due liberi di Pavel e una triplona dall’angolo di Matilde Villa fanno +4 al 30′, 64-60.

Il mini-allungo di Costa riaccende il palazzetto: si alzano i decibel, ma Orsili azzanna l’inizio dell’ultimo quarto e la tripla sputata dal ferro del possibile +5 di Baldelli peserà e non poco sul proseguo del match di Costa. Ravelli, nell’azione successiva, buca la retina da tre, Lucca alza notevolmente l’intensità in difesa e Jeffery sceglie il momento più importante per lasciare la sua impronta sulla partita. Tripla dell’americana e le toscane volano a +6, 65-71. Ravelli è scatenata dalla lunga distanza e firma il +9, al 35′ il tabellone dice 69-78. Virtualmente il match finisce qui, visto che Costa Masnaga non ha più la forza, sia mentale che fisica, per rispondere al nuovo allungo della Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca. Le toscane siglano, nei restanti minuti, un parziale devastante di 4-19: set, game and match. Finisce 73-97 per Lucca, che ha meritato la vittoria, mentre per Costa il passivo è fin troppo pesante per quanto fatto vedere in quasi 35′ di gioco.

Ecco le parole di coach Paolo Seletti al termine del match: “Per noi tutte queste partite dove stiamo testa a testa con le squadre di A1 valgono tanto. La parola crescita è azzeccata al di là del risultato finale, che è stato un po’ ingeneroso francamente. Il blackout dell’ultimo quarto è facile da spiegare: siamo arrivati in fondo con il nostro piano partita. Hanno trovato la chiave e in questo momento noi abbiamo una sola proposta. Era finita la benzina fisica, ma anche quella tecnica. Dobbiamo assolutamente rendere la nostra difesa a uomo più consistente”.

Tabellini



Limonta Sport Costa Masnaga – Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca 73-97 (20-16; 42-46; 64-60)



Limonta Sport Costa Masnaga: Davis 23, Colognesi, Balossi, Baldelli 8, Spinelli 9, Frost 6, Pavel 4, Rulli 12, Matilde Villa 6, Allevi 5. All: Seletti

Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca: Jeffery 11, Zempare 24; Smorto, Madera 9, Ravelli 12, Orsili 16, Jakubcova 2, Bonasia 14, Pastrello 7, Vitari. All: Iurlaro

