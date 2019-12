Serie A1, 10^ giornata: emozioni a non finire, la Limonta Sport Costa Masnaga vince allo sprint contro Empoli. Limonta Sport Costa Masnaga, che ospita USE Scotti Rosa Empoli nel decimo turno di Serie A1. Dopo un ottimo primo quarto delle pantere, Empoli torna sotto, 32-30 al 20′, con la partita poi che prosegue in equilibrio, con un continuo cambio di padrone del match: tra sorpassi e controsorpassi a deciderla è Jori Davis, con il canestro in entrata del +2, poi messo al sicuro da due liberi di Matilde Villa.

La cronaca della partita

Basket Costa parte con Villa, Baldelli, Rulli, Frost e Pavel in quintetto, mentre Empoli risponde con Trimboli in cabina di regia al posto di Madonna, Ruffini, Morris, Stepanova e Mathias. Da segnalare le decine di peluche finiti in campo per l’edizione 2019 del Teddy Bear Toss. Ritmi molto alti nel primo quarto, con Mathias che segna i primi otto punti di Empoli, ma dall’altra parte Rulli e Pavel portano Costa sul +5, 11-6. Mathias e Trimboli accorciano sul -1, poi Pavel, Davis, Spinelli e due liberi di Rulli fissano il punteggio sul 22-10, massimo vantaggio. Un tiro dalla linea della carità di Narviciute e due punti di Stepanova chiudono la prima frazione sul 22-13 per le pantere. Dentro anche Vittoria Allievi e, proprio quando sembra che l’inerzia sia tutta nelle mani della Limonta Sport, ecco che la partita cambia totalmente faccia. Trimboli e Mathias trascinano offensivamente le toscane e Morris chiude il parziale di 12-2 che porta Empoli sul 24-25. Nel botta e risposta sul finire della seconda frazione si rivede in campo anche Balossi, con le padrone di casa che mantengono due risicati punti di vantaggio, 32-30. Dopo la pausa Morris commette subito antisportivo dopo aver subito una clamorosa stoppata da parte di Spinelli, che però frutta a Basket Costa solo 1 punto. Il gioco da tre punti di Narviciute, ma soprattutto le due triple consecutive di Trimboli, portano Empoli al massimo vantaggio sul +9, 33-39 al 12′. Le pantere hanno il merito di rimanere mentalmente nel match e sono Rulli, Pavel e Frost pareggiare a quota 41. La terza tripla nel quarto di una scatenata Trimboli riporta avanti di nuovo Empoli, ma ormai il trend del “saliscendi” è assodato. Perfetta parità al 30′, 49-49 e stesso equilibrio anche nell’ultimo quarto. Da -4, una fiammata di talento di Jori Davis produce un parziale di 8-0 che riporta avanti Costa, 57-53. Trimboli è letteralmente “unstoppable” al tiro pesante, ma stavolta ci pensano Pavel e Rulli a firmare di nuovo il +5 per Costa a 4’33” dalla fine. Empoli non vuole darsi per vinta e allora ecco il controbreak di 5-0 firmato Morris e Narviciute. Trimboli e Mathias fanno +3, 64-67 a 1’14” dalla fine del match. E l’ultimo giro di lancette è un trionfo di emozioni: Baldelli piazza una tripla pesantissima per il pareggio sul 67-67 e poi è Jori Davis, in entrata, a fare +2. Stepanova sbaglia da sotto: Pavel svetta e rimbalzo e va in lunetta: 0/2 ed Empoli ha un’altra chance, ma Mathias sbaglia entrambi i liberi. A rimbalzo ha la meglio la Limonta Sport Costa Masnaga e Matilde Villa può suggellare la vittoria, 71-67, dalla lunetta.

Le parole di coach Seletti

Ecco le parole di coach Seletti al termine del match: “Una partita che per noi, come dicevamo prima del match, valeva doppio: averla portata a casa è importante, anche se la prestazione è stata a dir poco altalenante. Abbiamo commesso una serie di ingenuità disseminate per la partita che dimostrano che dobbiamo ancora maturare, però abbiamo avuto carattere nel riprenderla quando sembrava ormai andata. Il primo quarto mi è piaciuto molto, mentre mi sono arrabbiato sul fatto di aver regalato tantissimo con errori banali su alcune situazioni davvero conclamate. Baldelli risponde spesso presente nelle situazioni calde della partita: lei ha una grandissima forza di volontà che dimostra, peraltro, per tutta la settimana e che torna nei momenti chiave del match. Molto importante anche la prestazione di Rulli questa sera su entrambi i lati del campo e anche Pavel è stata molto solida, così come è stato importante anche il finale di Jori (Davis ndr)”.

I Tabellini

Limonta Sport Costa Masnaga – USE Scotti Rosa Empoli 71-67 (22-13; 32-30; 49-49)

Limonta Sport Costa Masnaga: Allevi ne, M. Villa 9, Rulli 16, Balossi, Baldelli 8, Spinelli 3, Allievi, Frost 5, Pavel 13, Davis 17. All: Seletti

USE Scotti Rosa Empoli: Stepanova 7, Morris 5, Ruffini, Trimboli 24, Francalanci ne, Malquori ne, Ramò 6, Narviciute 6, Bastianoni ne, Mathias 19. All: Cioni