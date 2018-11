Serie C Gold dopo l’8° turno.

Serie C Gold Le Bocce lotta e conduce per tre quarti ma poi si arrende alla Virtus

Non ha deluso le attese il derby lariano dell’8° turno del campionato di basket C Gold. Le Bocce Erba sabato sera ha lottato a viso aperto e ad armi pari sul campo della Virtus Cermenate dove ha condotto per oltre tre quarti. I padroni di casa però hanno avuto il merito di non mollare e piazzare il sorpasso vincente nel finale. Ha riposato il Gorla Cantù che tornerà in campo per aprire il 9° turno sabato 11 ospite della Robur Saronno. Domenica 11 invece Erba in casa contro la capolista Gazzada e Cermenate a Cislago.

Il tabellino di Virtus Cermenate-Le Bocce Erba 81 – 77

Parziali 16-23, 36-40, 57-62

Virtus Cermenate : Brambilla 8, Anzivino 21, Guidi 19, Scuratti 6, Broggi 10, Bianchi 0, Banfi 3, Pellizzoni 10, Squarcina 4, Romano ne, Mazzoccato ne, Meroni ne. All. Mazzali

Casa Gioventù Erba : Ceppi 11, Rigamonti 4, Valsecchi 3, Malberti 19, Colombo 17, Esposito, Sironi, Banchelli 18, Corti, Meroni 1, Citterio, Spreafico 4. All. Testa

I risultati dell’8° turno d’andata

Virtus Cermenate-Erba 81-77, Gazzada-Arcisate 84-72, Mortara-Robur Saronno 94-96 dts Milanotre-Cislago 79-69, Opera-Gallarate sospesa, Busto Arsizio-Nervianese 53-73. Riposato Gorla Cantù.

La classifica del girone Ovest

Gazzada Schianno, Robur Saronno, Nervianese 12; Milanotre 10; Arcisate Valceresio, Mortara, Busto Arsizio, Virtus Cermenate 8; Gorla Cantù, Le Bocce Erba, Gallarate, Cislago 4; Opera 0.

Programma del 9° turno d’andata

Sabato 10: Arcisate-Mortara, Robur Saronno-Gorla Cantù (ore 21); domenica 11 Nervianese-Milanotre, Le Bocce Erba-Gazzada Schianno (ore 18), Cislago-Cermenate (ore 18), Opera-Busto Arsizio.

