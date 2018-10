Serie C Gold nel weekend il 4° turno.

Serie C Gold domenica posticipi per Erba e Cermenate

Dopo aver giocato il turno infrasettimanale, il campionato di Basket serie C Gold non si ferma e anzi fa gli straordinari visto che torna in campo già nel weekend . Per il 4° turno domani impegno casalingo per il Gorla Cantù che dopo essere tornata al successo corsaro, ospiterà alla Parini il Cislago (ore 21) ancora fermo a quota 0. Con un Cristian Di Giuliomaria in grande spolvero per i canturini l’0biettivo è centrare il tris vincente. Domenica invece posticipi per Le Bocce Erba e Virtus Cermenate. Gli erbesi sono ancora a caccia del primo successo stagionale e l’occasione si presenta con l’arrivo al PalaErba della pariclassifica Gallarate. Trasferta non facile invece per la Virtus che ferita dalla beffa subita mercoledì in casa contro Busto cercherà la riscossa sul campo della Nervianese.

Programma del 4° turno

Sabato 13 Gorla Cantù-Cislago (21), Robur Saronno-Gazzada, Milanotre-Opera. Arcisate-Busto Arsizio; domenica 14 posticipi Le Bocce-Gallarate (ore 18) e Nervianese-Virtus Cermenate (ore 18).

Classifica girone Ovest

Robur Saronno, Arcisate Valceresio 6; Gorla Cantù, Gazzada Schianno, Battaglia Mortara, Nervianese, Busto Arsizio 4; Virtus Cermenate, Milanotre 2; Le Bocce Erba, Cislago, Gallarate, Opera 0.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU