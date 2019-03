Serie C Gold 2° turno poule salvezza.

Serie C Gold cadono in trasferta sia Cantù che Erba

Secondo turno avaro di soddisfazioni e punti per le due portacolori brianzole della Poule salvezza del campionato di basket C Gold. Cade in volata e dopo un overtime il Gorla Cantù sul campo del Sustinente dopo aver comandato per oltre 30′ trascinato dal solito totem Cristian Di Giuliomaria. Niente da fare anche per Le Bocce Erba uscita sconfitta a Lissone e amareggiata per la notizia della rottura del crociato del suo bomber Mattia Malberti. Le due squadre nostrane torneranno in campo nel weekend: apripista il Gorla che venerdì 22 anticiperà alla Parini la sfida con la capolista Libertas Cernusco mentre domenica 24 in posticipo match cruciale al PalaErba per Le Bocce contro il fanalino Bluorobica Bergamo.

Risultati del 2° turno

Pallacanestro Lissone – Le Bocce Erba 70 – 51

Parziali 22-14, 36-23, 53-34

Pallacanestro Lissone: Gatti 17, Giardini 10, Aliprandi 10, Collini 2, Meregalli 13, Riva ne, Morandi, Tedeschi 6, Ventura 2, Danelutti 3, Meroni 5, Ferraresi 2. All. Grassi

Le Bocce Erba: Ceppi 11, Rigamonti 6, Corti, Valsecchi 4, Malberti, Spreafico, Esposito, Sironi 2, Banchelli 8, Meroni 4, Albenga 2, Colonbo 14. All. Bonassi

Sesa BK Sustinente – Gorla Cantù 91 – 86 dts

Parziali 23-26, 43-47, 66-60, 79-79

Sustinente: Tomic 11, Bordato 18, Cerniz 2, Albertini 18, Doddi 14, Ghidoli ne, Guerra 4, Ferrari ne, Nizzola ne, Lanza ne, Vucinovic 16, Buzzi 8. All. Squassabia

Gorla Cantù: Procida 10, Lanzi 7, Di Giuliomaria C. 24, Pedalà 4, Carpani 4, Molteni 15, Novati 1, Ziviani 2, Marazzi, Di Giuliomaria J., Ronchetti 7, Pifferi 12. All. Visciglia

Bluorobica Bergamo – Basket Team Mortara 70 – 73

Libertas Cernusco – Opera Basket Club 72 – 54

Pallacanestro Milano – Cistellum Cislago 78 – 66

Ha riposato Sansebasket Cremona

Classifica

Libertas Cernusco 22; Mortara, Lissone 18; Pall. Milano 14; Opera, Sustinente 10; Gorla Cantù, Le Bocce Erba, Cislago, Sansebasket 6; Bluorobica Bergamo 4.

Programma del 3° turno

Venerdì 22 marzo Gorla Cantù-Libertas Cernusco (ore 21.15); sabato 23 Mortara-Pall. Milano; domenica 24 Opera-Sansebasket, Cislago-Lissone, Le Bocce Erba. Bluorobica Bergamo (ore 18).

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU