Serie C Gold dopo il 7° turno.

Serie C Gold Le Bocce vince il derby contro il Gorla Cantù

Turno infrasettimanale scoppiettante nel girone Ovest del campionato di Basket C Gold. Sorridono Virtus Cermenate e Le Bocce Erba che vincono fuori casa. La Virtus ha sbancato il campo dell’Arcisate Valceresio mentre Le Bocce a sorpresa ha vinto il derby sul campo del Gorla Cantù in un finale mozzafiato. E sabato sera Virtus e Le Bocce Erba si ritroveranno contro nel derby di Cermenate in programma alle ore 21.

Il tabellino di Valceresio Arcisate-Virtus Cermenate 70-74 (12-25, 34-44, 44-55. Virtus: Brambilla 12, Anzivino 4, Guidi 19, Scuratti 9, Broggi 4, Bianchi, Banfi 6, Pellizzoni 15, Moscatelli ne, Squarcina 5, Mazzoccato ne, Romano ne. All. Mazzali).

Il tabellino di Gorla Cantù – Casa Gioventù Erba 77 – 79 Parziali 20-17, 30-37, 51-55

Team ABC Gorla Cantù : Carpani 3, Di Giuliomaria C. 20, Pedalà, Gatti 13, Procida 12, Ronchetti, Molteni 7, Cucchiaro, Novati 6, Lanzi ne, Pifferi 16, Di Giuliomaria J. ne. All.Visciglia

Casa Gioventù Erba : Ceppi 14, Valsecchi, Malberti 19, Colombo 17, Spreafico 10, Esposito ne, Sironi, Rigamonti 3, Banchelli 11, Corti, Meroni, Albenga 5. All. Testa

Gli altri risultati del 7° turno andata

Gallarate-Mortara 78-75, Busto Arsizio-Milanotre 72-85, Nervianese-Gazzada Schianno 69-58, Cislago-Opera 78-61; ha riposato Saronno.

La classifica del girone Ovest

Gazzada Schianno, Robur Saronno, Nervianese 10; Arcisate Valceresio, Mortara, Busto Arsizio, Milanotre Basiglio 8; Virtus Cermenate 6; Gorla Cantù, Le Bocce Erba, Gallarate, Cislago 2; Opera 0.

Il cartellone dell’8° turno d’andata

Sabato 3 Cermenate-Erba (ore 21), Gazzada Schianno-Arcisate, Mortara-Robur Saronno; domenica 4 Milanotre-Cislago, Opera-Gallarate, Busto Arsizio-Nervianese. Riposa Gorla Cantù.

