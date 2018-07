Tennis lariano estate intensa in Provincia.

Tennis lariano ancora aperte le iscrizioni per l’evento che si giocherà dal 21 luglio

Non va in vacanza il tennis lariano neppure a luglio. Sono aperte infatti fino a domani giovedì 19 le iscrizioni per la 9^ tappa del Lombardia Tennis Tour che si svolgerà presso il Team Veneri – Eracle Sport Center dal 21 luglio al 5 agosto: Posti per il torneo maschile 64, per il torneo femminile 32 e per il doppio a 16 coppie.

Iscrizioni sul sito www.federtennis.it/PUC della FIT oppure via e-mail robertoveneri@virgilio.it

Ecco le qualificate in serie D4

Ci sono anche tre club comaschi tra le dieci le squadre qualificate nei gironi di serie D4 che ora si sfideranno in un tabellone ad eliminazione diretta che alla fine promuoveranno le migliori tre in serie D3. Le tre qualificate comasche qualificate sono Nuovo Tennis Delle Vigne Tavernola 2° nel girone 1, Team Veneri di San Fermo 1° nel girone 4 e Tennis Club Erba 1° nel girone 5.

Girone 1

Risultati ultimo turno

Tennis Club Rovellasca “A” -Mariano Uso 3-1, Nuovo Tennis Delle Vigne Tavernola-High Tennis School Lipomo 3-1.

Classifica (promosse le prime due): Lecco “A” 7; Delle Vigne 5. Dietro Tc Rovellasca “A” 4, Mariano 3, Lipomo 1.

Girone 2

Risultati ultimo turno

Tennis Grillo- Chiavenna 3-1, Grosotto- Ntc Lurago d’Erba 4-0 .

Classifica: Tc 3 Stelle 7 punti, Grosotto 6, Grillo 4, Chiavenna 2, Lurago d’Erba 1.

Girone 3

Risultati ultimo turno

Sondalo-Tc Lecco “B” 1-3, Tennis Sporting Insubria Bregnano-Tc Rovellasca “B” 2-2.

Classifica: Tc Lecco “B” 8, Tennisporting Sondrio 6, Sondalo 4, Insubria e Rovellasca “B” 1.

Girone 4

Risultati ultimo turno

Team Veneri di San Fermo-Gravedona 4-0, Delebio-Sporting Faloppio 4-9.

Classifica: Team Veneri di San Fermo, Delebio 6, Ct Cantù 4, Gravedona 2, Faloppio 0.

Girone 5

Risultati Ultimo turno

Tennis Club Erba-Tirano 4-0, Lomazzo Sport Club-L&M Tennis Academy Figino Serenza 2-2.

Classifica, Tennis Club Erba 7, Tirano 6, Figino 4, Colico 2, Lomazzo 1.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU