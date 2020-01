Tennis lariano buone nuove per le giovani racchette nostrane.

Tennis lariano in grande evidenza all’edizione 2019/2020 del prestigioso torneo giovanile “Saranno Famosi” che è stato organizzato nei giorni scorsi dal Circolo Tennis Giussano. Ben quattro tornei degli otto andati in scena sono infatti stati vinti da giovani portacolori nostrani. A fare la parte del leone o meglio delle leonesse due promettenti racchette femminili: Emma Calvo del Ct Cantù) che si è imposta nel torneo Under 12, e Liriza Selishta del Team Veneri di san Fermo della Battaglia che ha vinto sia il torneo Under 14 che quello Under 16, In campo maschile ottimo primo posto nella categoria Under14 per Matteo De Sanctis comasco dell’Harbour)

Questi i risultati delle finali

Under12 femminile

Emma Calvo batte Beatrice Delgrosso (Ecosport di Samarate) per 6-7 6-4 10-5.

Under14 femminle

Liriza Selishta batte Sofia Aloja (Junior Milano) per 6-0 6-1

Under16 femminile

Liriza Selishta:batte Judith Esther Attias (Bonacossa) per 7-5 6-1

Under14 maschile

Matteo De Sanctis batte Matteo Crespi (Gallarate) per 6-0 6-4

