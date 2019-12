Tennis lariano ultimi appuntamenti stagionali in provincia

Tennis lariano entrambe le competizioni si svolgono dal 14 al 29 dicembre

Il tennis lariano ha messo sotto l’albero due appuntamenti da non perdere per gli appassionati della racchetta anche perchè sono gli ultimi di questa stagione agonistica in provincia di Como. Si tratta di due “Tornei di Natale” maschili di Terza categoria e che si svolgeranno dal 14 al 29 dicembre a Tavernola e Anzano del Parco.

Sulla terra rossa del Tennis Center di Tavernola si svolgerà un torneo aperto a tutta la terza categoria senza limitazioni: iscrizioni aperte fino a giovedì 12 dicembre. La kermesse si aprirà il 14 dicembre per chiudersi con la finalissima di domenica 29 dicembre.

Il secondo torneo di Natale nostrano invece è organizzato dal Tennis Club Anzano del Parco ma sarà limitato dalla categoria 3.3. Iscrizioni aperte fino a domani giovedì 12 dicembre. Finale il 29.

