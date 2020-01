L’atleta della BLM Briantea84 Marco Maria Dolfin parteciperà al training camp “Road To Tokyo” che si svolgerà tra San Marino (Multieventi Sport Domus) e Riccione (Stadio del Nuoto) dal 24 al 26 gennaio.

Tokyo 2020 Briantea 84 Marco Maria Dolfin in ritiro con gli azzurri

Mercoledì 22 gennaio è in programma la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Alla tre giorni di ritiro il CT Riccardo Vernole e il suo staff attenderanno in vasca 26 atleti Finp – Federazione Italiana Nuoto Paralimpico -. Per loro sarà prevista una full immersion di allenamenti, video analisi e briefing con un occhio ai prossimi appuntamenti clou del calendario di gare come l’Europeo in Portogallo (Funchal, 17-23 maggio) e la Paralimpiade in Giappone. La manifestazione sarà aperta al pubblico che potrà assistere alle diverse sessioni di allenamento, con l’importante obiettivo di promozione e sensibilizzazione dello sport paralimpico.

“Marco Dolfin si sta allenando molto bene – ha commentato Alessandro Pezzani, tecnico e responsabile del settore nuoto di Briantea84 -. Il carico di lavoro e l’intensità messi in vasca sono di alto livello. L’obiettivo è quello di arrivare ai prossimi appuntamenti al meglio della condizione fisica per continuare a inseguire il sogno Tokyo 2020”.

Gli atleti presenti: Simone Barlaam (Polha Varese), Federico Bassani (C.C.Aniene), Alessia Berra (Polha Varese), Francesco Bettella (Civitas Vitae Sport Education/FF.OO.), Federico Bicelli (Bresciana no Frontiere), Vittoria Bianco (Impianti Sportivi Nf Ssd Arl), Francesco Bocciardo (Nuotatori Genovesi/FF.OO.), Monica Boggioni (Pavia nuoto), Vincenzo Boni (Caravaggio Sporting Village/FF.OO.), Simone Ciulli (C.C.Aniene), Marco Dolfin (Briantea84), Giulia Ghiretti (Ego nuoto/FF.OO.),Carlotta Gilli (Rari Nantes Torino/FF.OO.), Emmanuele Marigliano (Nuotatori Campani), Efrem Morelli (Seasub Modena/FF.OO.), Federico Morlacchi (Polha Varese), Xenia Francesca Palazzo (Verona Swimming Team), Misha Palazzo (Verona Swimming Team), Angela Procida (Nuotatori Campani), Martina Rabbolini (Non vedenti Milano), Stefano Raimondi (Verona Swimming Team/FF.OO.), Alessia Scortechini (C.C.Aniene), Fabrizio Sottile (Polha Varese), Arianna Talamona (Polha Varese), Giulia Terzi (Polha Varese), Salvatore Urso (Noived Napoli).