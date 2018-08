Si rinnova a Ponte Lambro l’appuntamento con il Torneo Giacinto Facchetti.

Torneo Giacinto Facchetti con tre squadre del territorio

Il prossimo martedì, 14 agosto, tre squadre del territorio renderanno omaggio con un pomeriggio all’insegna del calcio alla figura di Giacinto Facchetti, storico calciatore dell’Inter dal 1960 al 1978 – collezionando in totale 634 presenze e 75 reti – e presidente dal gennaio 2004 al settembre 2006. Il torneo vedrà in campo, a partire dalle 16 al centro sportivo di Ponte Lambro, la Asd Pontelambrese e la Usd Mariano Calcio, che militano in Eccellenza, e la AC Renate che invece gioca in Lega Pro. Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del calcio.

