Triangolo Lariano ancora al top.

Un nuovo podio

Nella prova conclusiva di “CX Internazionale” andata in scena lo scorso 16 dicembre 2018, Gianluca Longoni, sale nuovamente sul podio e si mette al collo un bronzo molto importante! Terzo assoluto in “fascia due” dietro a Massimo Folcarelli e Graziano Bonalda e primo di categoria nella M5… Dopo Cles (Trento), Brugherio (Milano), Faè d’Oderzo (Treviso) e Gorizia, ultima tappa – la quinta – del Master Cross SMP Selle 2018 si è disputata nella caratteristica cittadina trevigiana di Vittorio Veneto; tutti eventi internazionali – i sopra ricordati – e quindi inseriti nel calendario U.C.I. 34° Gran Premio Città di Vittorio Veneto, con in cabina di regia il team della Cicloturistica Vittorio Veneto; un percorso molto simile a quello che troveranno gli azzurri a Namur – in Coppa del Mondo.

Salite ripide ed impegnative, tratti “classici” … da fare a piedi, molte contropendenze e relative discese, tutti elementi che hanno contraddistinto il nuovo percorso ricavato dal patron Giacomo Salvador della C.T. (Cicloturistica) Vittorio Veneto e totalmente collocato all’interno dell’area “Fenderl”; un percorso gelato e viscido che – in molti tratti – ha esaltato le “skills” (ovvero le abilità) tecniche degli atleti e tra questi anche il nostro “valoroso” Gianluca Longoni.