Trofeo Lombardia, il tempo tiene e le gare sono uno spettacolo

Giornata impegnativa per gli organizzatori della Bmx ciclistica olgiatese: dalla mattinata di oggi, domenica 22 settembre, le cunette del Bmx Stadium in via Don Sterlocchi (centro sportivo Pineta) hanno accolto un’invasione di rider da tutta la regione per la tappa 4 del Trofeo Lombardia. L’incognita, alla vigilia, era rappresentata dalle previsioni meteo: ma il tempo ha retto e tutto è filato liscio. Per l’Amministrazione comunale è intervenuto il consigliere di maggioranza Davide Palermo. Risultati di spessore anche per gli atleti di casa, società presieduta da Luca Benzoni. Ma la vittoria più importante è data dalla conferma di un movimento sempre più in crescita, come la scorsa settimana ha dimostrato l’open day: 90 nuovi amici hanno provato la pista della Bmx ciclistica olgiatese e decine di questi hanno scelto di iscriversi, entrando nella grande famiglia Bmx. Tra i punti di forza di cui può essere fiera la società sportiva olgiatese, la collaborazione costante di genitori e volontari.