Nessun problema per la Limonta Sport Costa Masnaga che nella settima giornata del campionato U18 Elite batte tra le mura amiche Carugate. Già nel primo quarto le parterine riescono a prendere un buon margine, che viene ampliato fin oltre i trenta punti nella terza frazione. Da registrare l’esordio di Fracassa, Motta e Gatti (tutte classe 2006), mentre la palma di miglior realizzatrice del match è condivisa da Colognesi e N’Guessan, autrici di 18 punti a testa.

U18F Elite, 7^ giornata: vittoria contro Carugate per Costa Masnaga

Ecco le parole di coach Pierangelo Rossi al termine del match: “Una partita onesta, niente di più. C’è da dire che il roster era ancora una volta rimaneggiato, con tante 2003, 2004 e anche quattro 2006. Esordio per Fracassa, Motta e Gatti, mentre a Bergamo aveva debuttato Asia Galli. Trovare l’amalgama non è stato semplicissimo: Carugate ci ha costretti a mettere sul campo un impegno maggiore rispetto ad altre gare. Offensivamente abbiamo fatto una partita più che discreta, ma a livello difensivo no, subendo troppe transizioni e penetrazioni centrali. Contenti in ogni caso del risultato, ma sicuramente c’è tanto lavoro da fare, anche se la possibilità di pescare con una tale profondità da tutto il settore giovanile è qualcosa di cui essere soddisfatti”.

Tabellini

Limonta Sport Costa Masnaga – Carugate 88-50 (29-13; 44-26; 70-32)



Limonta Sport Costa Masnaga: Colognesi 18, Gatti A., Celli N.E., Motta, Fracassa 3, Galli A. 2, Villa E. 12, Villa M. 9, N’Guessan 18, Tentori 8, Frustaci 12, Toffali 6.

All: De Milo – Ranieri – Rossi – 3P: Fracassa, Frustaci, Toffali – Falli 10 –T.L. 9/12 75%

Carugate: Possali 9, Faini 1, Manera 2, Belotti 6, Bellini 4, Lamperti 8, Fossati 4, Carmeli, Brambilla, Panusa 2, Osmetti 4, Usuelli 10.

All: Minotti – 3P: 2 Possali, Lamperti – Falli 10 –T.L. 2/4 50%

Arbitri: Sig. Santoro Matteo di Malgrate (LC) & Caremi Mattia di Calolziocorte (LC)

Prossima gara: martedì 26/11 alle 20:45 a Vittuone