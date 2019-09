UC Costamasnaga: grande successo di adesioni alla gara di mountain bike a Lambrugo.

UC Costamasnaga, giornata entusiasmante

Grande giornata di sport, domenica 22 settembre, al Bike Park di Lambrugo, con l’area del Parco del Valle

del Lambro, che ha ospitato la gara di mountain bike, riservata ai Giovanissimi (7/12 anni) valida come

ultima prova del circuito Assobike. La soddisfazione in casa della società organizzatrice è quella di aver vinto anche

nella speciale classifica di società. Euforico e orgoglioso il presidente Egidio Mainetti,

attorniato dal suo staff tecnico, dal suo direttivo, dagli sponsor e dalle varie istituzioni. A Lambrugo

presenti il sindaco di Lambrugo, Giuseppe Costanzo, il primo cittadino di Costamasnaga, Sabina Panzeri, il

vicepresidente del Parco del Lambro Alfredo Viganò, e anche Guido Consonni della Fci di Lecco.

I numeri della giornata: 197 biker al via in rappresentanza di 15 società. Più 27 biker impegnati nella

Promozionale

La soddisfazione del presidente

“Vorrei dire tante cose ma sono molto emozionato, abbiamo aperto il Bike Park – dice Mainetti- e questo

è quello che vedo con grande orgoglio. Tanto pubblico, tanti giovani atleti, tanto entusiasmo. Penso che

abbiamo centrato un grande obiettivo nell’allestire questo Bike Park. Devo dire grazie a tante persone”.

I risultati

I vincitori delle rispettive categorie maschili e femminili del trofeo Radaelli Sport e i piazzamenti degli

altri atleti dell’Uc Costamasnaga La Piastrella System Cars.

G1 (7 anni): 1. Nicolò Ferrari (Melavì Focus), 5. Nils Angelo Hartung De Hartungen, 8. Filippo Valsecchi,

10. Mattia Terranova.

Femm.: 1. Marta Merletti (Falchi Blu).

G2 (8 anni): 1.Davide La Capria (Melavì Focus); 3. Giorgio Galbiati, 6. Tommaso Bombana, 20. Samuele

Sanna, 21. Francesco Ferrari.

Femm: 1. Fabrizia Caspani (Grosio).

G3 (9 anni): 1. Matteo Ceccato (Triangolo Lariano); 18. Lorenzo Mancardi, 29. Cristiano Saracino.

Femm: 1. Anna Trabucchi (Valdidentro Bt); 2. Benedetta Ballabio, 4. Nicole Lombardini.

G4 (10 anni): 1. Davide Gambarini (Falchi Blu); 5. Massimo Sava, 6. Filippo Cazzaniga, 11. Morgan

Gilardoni, 20. Samuele Redaelli, 22. Matteo Valsecchi, 23. Mattia Sirtori, 26. Lorenzo Ferrari.

Femm: 1. Aurora Simonelli (Grosio); 8. Sofia Colombo.

G5 (11 anni): 1. Marco Rota (Petosino); 5. Martino Cescato, 6. Alessandro Meneghetti, 23. Martino

Longoni. Femm.: 1. Alma Castellucci (Sirone Bike); 4. Matilda Seregni.

G6 (12 an): 1. Federico Brafa (Melavì); 3 Mattia Busiello, 8. Federico Cazzaniga, 13. Loris Pennati,

Femm.: 1. Cristina Trabucchi (Valdidentro Bt);